FIGC, nuove regole sui prestiti: tetto massimo per ogni club e durata di una sola stagione

La FIGC ha modificato gli articoli 103 e 117 delle Norme organizzative interne federali (Noif) per adeguarsi alla circolare FIFA numero 1796 del 3 maggio 2022. Queste modifiche, operative dal 1° luglio 2025, mirano a modernizzare il sistema dei trasferimenti, promuovendo equità e sostenibilità nel calcio italiano.

Le Principali Novità:

Durata Massima dei Prestiti: Ridotta a un anno, contro i due precedenti.

Limiti Numerici per Club: Massimo 8 operazioni in entrata e in uscita, con un massimo di 3 trasferimenti tra le stesse società.

Eccezioni per Under 23: Le nuove regole non si applicano ai calciatori sotto i 23 anni al 31 dicembre dell’anno di inizio della stagione.

Periodo Transitorio:

Stagione 2025/2026: limite a 10 prestiti.

Stagione 2026/2027: limite a 9 prestiti.

Limite definitivo a 8 prestiti dal 2027/2028.

Risoluzione Anticipata dei Prestiti:

Il calciatore può rientrare nella società cedente.

La società cedente ha diritto a un risarcimento pari alla retribuzione residua del contratto originario.

Queste modifiche puntano a ridurre le interdipendenze tra club e valorizzare i settori giovanili. L’efficacia delle norme verrà valutata nel tempo, ma l’obiettivo dichiarato è rendere il calcio italiano più competitivo e sostenibile.