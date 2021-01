L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul malumore dei tifosi del Palermo:

Il comico Roberto Lipari ammette: «Oggi, in un calcio in cui i presidenti delle squadre di calcio sono solo americani o arabi noi abbiamo Mirri, un palermitano. Siamo fortunati. Certo, non ha i soldi di De Laurentiis però… », prova a scherzare l’attore palermitano.





«Non avremmo mai perso contro il Francavilla se si fosse giocato a porte aperte. In questo anno particolare il Palermo ha perso una cosa importantissima: i suoi tifosi. Col pubblico sugli spalti molti risultati sarebbero stati diversi. Poi è pur vero che la serie C è complicata e che anche il Bayern Monaco avrebbe difficoltà a fare risultato contro il Bari o la Ternana in questo campionato. Provare a vincere i play-off? Ci vorrebbe un’acchianata a Santa Rosalia».