L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla rinascita del calcio a Trapani.

Sarà il Sindaco Tranchida a decidere di chi sarà il nuovo club. De Picciotto non ha mai abbandonato l’idea di far rinascere il calcio a Trapani, allargando il suo piano di investimento in città, presentando un’offerta alla Banca d’Italia per acquistare il palazzo nel centro storico in cui aveva sede l’istituto bancario.





De Picciotto gode di assoluta preferenza da parte della città e dei tifosi, ma avrà dei rivali. Già presentata la manifestazione di interesse dell’imprenditore Ettore Minore. Si attende la formalizzazione del comitato “C’è chi il Trapani lo ama”.