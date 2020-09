L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. La pressione sugli ospedali palermitani è forte, mentre i casi Covid crescono velocemente. Nel fine settimana, gli operatori sanitari hanno faticato un po’ per trovare spazio ai pazienti che dovevano essere ricoverati. «Se, come è probabile, dovessero aumentare i casi nel Palermitano e ci fosse bisogno anche solo di 20 ricoveri contemporanei, avremmo difficoltà a gestire l’emergenza — dice un medico che chiede l’anonimato — Con un doppio problema: togliamo risorse e spazi alle normali emergenze e non assistiamo come si dovrebbe i positivi al Covid».