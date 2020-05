L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul bilancio dei controlli a Palermo nel giorno del 4 maggio. Soltanto 70 persone multate su 3.178 controlli effettuati: «Non possiamo certo seguire ogni persona che fermiamo per controllare che il congiunto sia veramente tale o l’affetto stabile non sia una persona con cui ci si è messi d’accordo — commenta un agente della polizia municipale ieri alla Cala — Ci fidiamo, speriamo nella responsabilità delle persone, non abbiamo altri mezzi».