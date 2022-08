L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Di Mariano e Bettella sono già giocatori rosanero. Per Segre, che domani andrà in panchina nella gara del Torino contro la Lazio, c’è ancora il condizionale e bisognerà aspettare la prossima settimana, ma l’intesa sembra raggiunta definitivamente. L’accordo con il club granata c’è e il gradimento del giocatore per la piazza pure, nonostante il forte tentativo del Frosinone di inserirsi nella trattativa. Nell’affare, il giovane attaccante primavera Giacomo Corona, andrebbe in prestito ai granata.

La trattativa, una vera e propria telenovela di questi giorni di mercato, era ben avviata e in dirittura di arrivo, ma è stata bloccata dal caso Lukic nello spogliatoio del Toro, poi reintegrato in squadra. Segre arriverebbe a Palermo come mezzala titolare nelcentrocampo a tre che Corini ha chiesto egiocherebbe al fianco di Stulac, regista basso, e di un’altra pedina che il Palermo continua a trattare: il primo nome resta quello del bosniaco Dario Saric dell’Ascoli, per cui la società rosanero ha alzato la posta sino a 1,5 milioni di euro per battere le resistenze del club marchigiano, che spera di cederlo in A e non a una concorrente. Il secondo è il capitano e bandiera del Brescia Dimitri Bisoli, che Corini ha allenato e conosce benissimo. Intanto, al rientro dalla trasferta di Bari, Corini troverà Davide Bettella, centrale in prestito con opzione di riscatto proveniente dal Monza e il palermitano Francesco Di Mariano, attaccante esterno di qualità che arriva dal Lecce: per circa un milione di euro.