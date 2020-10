L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Bisceglie e Palermo. Boscaglia potrebbe tornare al suo 4-2-3-1, sempre provato durante gli allenamenti nel ritiro di Petralia Sottana.

Sulla fascia destra Almici sembra in pole per partire titolare già domani pomeriggio, sostituendo Doda, a sinistra il ballottaggio è tra Corrado e Crivello. In dubbio anche la partenza da titolare del centrale Somma. I due centrali difensivi dovrebbero essere Accardi e Lancini, con Peretti pronto ad insidiarli. Ancora indisponibile Marconi.





A centrocampo conferma per Odjer e Luperini. Palazzi non dovrebbe partire titolare a causa degli ultimi problemi fisici.

In avanti l’imbarazzo della scelta: nella linea dei trequartisti potrebbero tornare titolari Santana e Floriano, con Silipo e Rauti pronti a contendersi una maglia da titolare. Per il ruolo di punta centrale il ballottaggio sarà tra Lucca e Saraniti.