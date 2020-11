L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul derby Palermo-Catania.

Al gol rosanero di Kanoute risponde quello discusso di Pecorino. Derby surreale per il Palermo, con soli 11 giocatori a disposizione più il solo Matranga in panchina.





Nonostante le mille difficoltà è un Palermo accorto, autoritario e in controllo della partita. I rosa, stanchi, non riescono nemmeno a protestare per un’azione viziata da una spinta di Pecorino in occasione del gol, che poi finisce per aggiustarsi la palla con un braccio.