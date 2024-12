Repubblica: “Palermo, auguri amari: «Non ci nascondiamo il momento è negativo»”

Nel momento più delicato della stagione, il Palermo si prepara alla sfida di domani contro il Catanzaro, con la dirigenza che sceglie di non nascondersi. Durante il tradizionale brindisi natalizio con la stampa, l’amministratore delegato Giovanni Gardini ha affrontato con franchezza la situazione, ribadendo la strategia del club per superare le difficoltà.

Le parole di Gardini

«Non ci nascondiamo, non è un momento positivo», ha dichiarato Gardini nel foyer del “Renzo Barbera”, come riportato oggi da Valerio Tripi su Repubblica Palermo. «Siamo altamente consapevoli e responsabili, accettiamo le critiche legate ai risultati che, in questo momento, non ci stanno premiando. Tuttavia, sappiamo dove vogliamo arrivare e continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Competenza, credibilità e coerenza sono le basi su cui fondiamo il nostro percorso per portare il Palermo il più in alto possibile». Un messaggio chiaro, lanciato alla tifoseria attraverso i giornalisti presenti, per ribadire l’impegno della società in una stagione che finora non ha rispettato le aspettative iniziali.

Dirigenza presente, squadra concentrata

Oltre a Gardini, al brindisi erano presenti il direttore sportivo Morgan De Sanctis, il direttore operativo Francesco Barresi, il direttore marketing Gaetano Lombardo, il responsabile dell’ufficio stampa Andrea Siracusa e i responsabili social Filippo Mazzù e Marco Sirchia. Assente il presidente Dario Mirri, mentre il gruppo squadra, come da consuetudine, non ha preso parte all’evento. Mister Alessio Dionisi e i giocatori hanno proseguito la preparazione in ritiro tra l’hotel e il centro sportivo di Torretta, lavorando per invertire la rotta nella gara di domani. La formazione potrebbe subire dei cambiamenti, con la possibilità di rivedere in campo dal primo minuto il capitano Matteo Brunori, mentre Diakitè sarà assente per un problema muscolare.

Focus sul mercato

Tra una chiacchiera e l’altra, si è parlato anche di mercato. Come sottolineato da Tripi, è stata smentita l’ipotesi di un interesse per Antonio Palumbo del Modena. Tuttavia, qualcosa si muoverà per il ruolo di terzo portiere, con il Palermo che sta valutando l’ingaggio di un profilo affidabile da affiancare a Sebastiano Desplanches e Salvatore Sirigu. I giovani Manfredi Nespola e Francesco Di Bartolo potrebbero essere ceduti in prestito per accumulare esperienza. Non ci sarà invece spazio per Ionut Radu, il terzo portiere dell’Inter, per il quale c’era stato solo un timido sondaggio la scorsa estate.

Lavori al “Barbera”

Parallelamente, continuano i lavori di manutenzione allo stadio “Renzo Barbera”. Gli operai sono impegnati ogni settimana per garantire l’agibilità dell’impianto, con il gruppo operativo di sicurezza (GOS) chiamato a verificare le condizioni della struttura alla vigilia di ogni partita