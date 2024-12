Gds: “Palermo, ecco quando rientra Blin”

Arrivato in estate dal Lecce come rinforzo di livello per il centrocampo di Alessio Dionisi, Alexis Blin è fermo ai box dal 14 settembre, quando il Palermo superò per 3 a 1 la Juve Stabia in trasferta. Il giocatore francese uscì dal terreno di gioco al 29′ e, nei giorni successivi, si sottopose ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine del bicipite femorale sinistro. I primi bollettini medici hanno previsto un periodo di guarigione di circa quattro mesi e il centrocampista rosanero, infatti, sta per completare la sua fase di riabilitazione.

Come riporta stamattina in edicola “Il Giornale di Sicilia“, in occasione del brindisi di Natale tra la società e i giornalisti, svolto nella mattinata di ieri, venerdì 13 dicembre, è emerso che il recupero di Blin procede spedito e potrebbe rientrare in gruppo nella settimana del 12 gennaio. Le qualità e l’esperienza dell’ex Lecce, dopo una giustificata prima fase di recupero della condizione fisica e del ritmo partita, saranno sicuramente una risorsa in più per i rosanero. Il centrocampista classe ’96 potrebbe dunque essere un vero e proprio “acquisto” di gennaio. Mister Dionisi si augura di poter contare sul leader francese il prima possibile.