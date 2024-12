Gds: “Primavera Palermo, a Carini arriva il Frosinone”

Oggi pomeriggio, alle 14.30, il campo “Pasqualino” di Carini sarà il teatro di un incontro ad alta intensità tra il Palermo Primavera e il Frosinone, capolista del campionato. Come sottolineato da Vincenzo Burgio su “Il Giornale di Sicilia“, la sfida promette spettacolo e rappresenta un importante banco di prova per i giovani rosanero.

Un Palermo in grande forma

La squadra guidata da mister Del Grosso sta attraversando un periodo estremamente positivo. Reduci da cinque risultati utili consecutivi, con due vittorie nelle ultime due gare, i rosanero si presentano a questo incontro con grande fiducia. L’ultimo successo, ottenuto in trasferta contro il Benevento, ha confermato la crescita della squadra, ora quarta in classifica e in piena corsa per obiettivi importanti.

La sfida alla capolista

Il Frosinone, dal canto suo, arriva a Carini con il titolo di squadra da battere: la capolista ha dominato il campionato finora, mostrando un cammino quasi impeccabile. Per il Palermo, quindi, quello di oggi non sarà solo un test per misurare le proprie ambizioni, ma anche l’occasione per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica.