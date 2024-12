Gds: “Gardini: «Momento duro, ma crediamo in quello che facciamo»”

In occasione della festività di Santa Lucia, il Palermo ha rinnovato la tradizione del brindisi natalizio con i giornalisti che seguono da vicino le vicende della squadra rosanero. L’evento, come riportato da Salvatore Orifici su “Il Giornale di Sicilia“, è stato un momento conviviale in cui la dirigenza del club, rappresentata dall’amministratore delegato Giovanni Gardini e dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, ha avuto l’opportunità di confrontarsi a microfoni spenti con gli operatori dell’informazione presenti.

Un bilancio senza filtri

Durante il suo discorso, Gardini ha affrontato con grande trasparenza il momento complicato che la squadra sta attraversando. «Ringrazio tutti voi per aver accettato il nostro invito e di essere qui per gli auguri di Natale», ha esordito l’ad rosanero. «È inutile che ci nascondiamo, non è un momento positivo per noi, ne siamo altamente consapevoli». Con queste parole, Gardini ha voluto sottolineare che la società è pienamente cosciente delle difficoltà incontrate sul campo dalla squadra di Alessio Dionisi, attualmente in ritiro per preparare al meglio la delicata sfida di domani contro il Catanzaro.

Le tre basi per il futuro

L’amministratore delegato ha poi tracciato le linee guida su cui il club intende costruire il suo futuro. «Siamo responsabili e accettiamo tutte le critiche per i risultati che, in questo momento, non ci stanno dando ragione. Tuttavia, siamo convinti di avere tre basi fondamentali: competenza, credibilità e coerenza. Su questi tre pilastri fondiamo il nostro credo per portare il Palermo più in alto possibile». Gardini ha ribadito che, pur essendo consapevoli della forza delle squadre avversarie e delle difficoltà incontrate finora, il club non smetterà di lavorare con determinazione per raggiungere i propri obiettivi: «Sappiamo dove dobbiamo arrivare e continuiamo a credere in quello che facciamo».

Un messaggio di rispetto e speranza

Il brindisi si è concluso con un messaggio rivolto ai giornalisti presenti: «Vi ringraziamo per tutto quello che fate. Voi siete l’altoparlante di ciò che succede. Possiamo essere d’accordo o no, ma il rispetto per il vostro ruolo e le vostre competenze non viene mai meno». Infine, Gardini ha esortato tutti a credere nel futuro del club: «Forza Palermo sempre».

Le parole dell’amministratore delegato, come evidenziato da Salvatore Orifici, mostrano una dirigenza lucida e determinata a uscire da questo momento difficile, con l’obiettivo di riportare il Palermo ai livelli che la sua storia e la sua tifoseria meritano. Domani contro il Catanzaro, il primo passo per invertire la rotta.