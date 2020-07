L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei danni dell’alluvione avvenuta a Palermo una settimana fa. Sono oltre duecento le richieste di rimborso per i danni a auto, negozi, abitazioni e cantinati, e condomini. 243, di cui 145 solo per le auto. Le richieste di rimborso sono arrivate alle mail messe a disposizione dal Comune. Resta aperto in procura un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato, coordinato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni -scrive il quotidiano -.