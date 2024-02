Repubblica: “Palermo al bivio. Due partite valgono una stagione intera”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo posto ad un bivio. Le prossime due gare saranno due scontri diretti e potrebbero decidere le sorti dei rosanero in ottica secondo posto.

Due partite in cui il Palermo si gioca un pezzo della lotta alla serie A. Centottanta minuti che possono essere decisivi tra Como e Cremonese, in cui la squadra di Eugenio Corini ha l’opportunità di ridurre il gap con il secondo posto e nella migliore delle ipotesi prenderselo.

Il primo scoglio è il Como, una delle squadre più in forma della serie B, che con il Palermo condivide una parte di destino. Innanzitutto l’ambizione di una società straniera con grandi risorse, dato che il club lariano è dei fratelli Hartono, magnati indonesiani che in questa sessione di mercato hanno consegnato al campione spagnolo ex Barcellona, Chelsea e Arsenal Cesc Fabregas una squadra rinforzata per puntare alla A. L’altro elemento è avere un nuovo condottiero. Se il Palermo ha Filippo Ranocchia, che ha messo lo zampino nelle ultime due vittorie, il Como si è affidato a Gabriel Strafezza, ex capitano del Lecce che ha messo in una settimana la firma sulle due reti che hanno regalato alla sua squadra due vittorie per 1-0 e quindi sei punti.

Se il Palermo battesse i lombardi, mettendo in fila la quinta vittoria consecutiva al “Barbera”, li raggiungerebbe, ottenendo anche il vantaggio dello scontro diretto, in virtù del pareggio dicembre scorso per 3-3. Se battesse anche la Cremonese, aggancerebbe anche la squadra di Stroppa. Sono calcoli e Corini non può permettersi di pensare a due match contemporaneamente, ma deve pensare a partita dopo partita. Eppure con questo doppio scontro diretto il Palermo potrebbe dare una scossa definitiva al suo campionato e contro la Cremonese un pareggio potrebbe garantire anche il vantaggio di uno scontro diretto favorevole contro i grigiorossi. Che si tratti di due match fondamentali lo sanno anche gli avversari. «Quella per la promozione sarà una bella lotta – ha detto proprio Strafezza intervistato da Sky – Penso che sarà un mese decisivo con tutti questi scontri diretti, fare punti contro le nostre avversarie sarà importante. A Palermo sarà molto difficile giocare perché c’è un ambiente caldo».