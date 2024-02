Repubblica: “Da Dua Lipa a Jason Momoa, è scoppiata la rosanero mania”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla “rosanero mania”, da Dua Lipa a Jason Momoa, tutti pazzi della maglia del Palermo.

L’hawaiano Jason Momoa, direttamente da Hollywood, ormai gesticola da vero siciliano indossando la maglia del Palermo mentre la cantante e compositrice britannica di etnia kosovara, Dua Lipa, con la stessa mise, viene invitata da capitan Brunori ad un match del “Barbera”. Sembrava impensabile diventare un simbolo che punti ad emulare big al pari di Juventus e Real Madrid e invece scoppia la “Palermo mania” come mai successo prima, con il rosanero che diventa vettore d’attrattiva per personalità di tutto il globo che indossano fieramente i particolari colori del club di viale del Fante, da sempre distintivi e unici, come segno caratteristico. Inevitabile, in particolare dopo l’avvento del City Football Group che ha donato visibilità e un nuovo modo di intendere il calcio: ora a misura internazionale e coinvolgente per ogni generazione, con un focus dedicato all’extra campo.

Chiamatelo marketing o lungimiranza ma mai come adesso il brand Palermo ha la possibilità di splendere raggiungendo vette inaspettate grazie al lavoro certosino della società svolto attraverso uno studio metodico e protratto nel tempo, in verità attuato sin dalla rinascita, che miri a modernità e innovazione. La prima ad infuocare le masse è stata proprio la popstar Dua Lipa posando in rosa per la Puma in seguito a un accordo commerciale con il City Group per la produzione di un paio di scarpe a tema che hanno fatto il giro dell’Europa (e non solo) dopo il post sul suo profilo che conta 88,6 milioni di follower. Una quantità esagerata di click che premia la Sicilia facendola risplendere in luoghi mai considerati prima. Da Tony Sperandeo all’attore di Acquaman della Marvel, ora anche protagonista dei vari Fast&Furious al fianco di Vin Diesel, la distanza geografica è enorme.

Senza nulla togliere all’interprete di Gaetano Badalamenti, vincitore del David Di Donatello, il Palermo adesso muta in una “notizia” in grado di raggiungere anche gli States, percorrendo così 10.557 km fino a Los Angeles. Ed ecco che Momoa manda in estasi i sostenitori con dei reels, sfoggiando la numero 6 donatagli per la sua amicizia con l’attore Vincenzo Amato. a sua volta buon amico del presidente rosanero Dario Mirri. Un regalo richiesto proprio dalla star che ama la moda e soprattutto vestire in “pink”, sua tonalità preferita e sfoggiata in varie kermesse senza mai nascondersi.