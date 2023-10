L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà al Barbera oggi contro il Lecco.

Il grande rebus della vigilia è Matteo Brunori. convocato ma colpito da un lutto familiare che potrebbe portare Eugenio Corini a scegliere dal primo minuto Edoardo Soleri. Per il resto il tecnico rosanero insiste con la linea che sinora ha prodotto l’inizio più convincente in serie B è del Palermo:

«Dobbiamo lavorare i su alcuni aspetti, ma la strada è quella giusta». In vista della partita del “Barbera” alle 16.15 contro il Lecco, il tema che tiene banco in casa rosanero è l’impiego dal primo minuto del capitano, che ha saltato un giorno di allenamento per la scomparsa della nonna. Parlerò con lui prenderò una decisione prima della . partita — ha detto Corini — Brunori ha una tempra forte e reagirà, perché è uno che vuole sempre esserci e non si tira indietro, ma saranno fatte alcune valutazioni e in caso non dovesse giocare lo sostituirebbe Soleri».

Di sicuro il ballottaggio sulla fascia sinistra della difesa tra Lund e Aurelio lo spunterà anche questa volta il danese: «Aurelio — ha detto il tecnico dei rosa — sta gestendo un’infiammazione che speriamo: di superare definitivamente con la sosta, È aggregato alla squadra, ma resta un’opzione importante a gara in corso».