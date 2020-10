L’edizione odierna di “Repubblica” svela qualche dettaglio relativo al caso Virgin Active. Avevano presentato una richiesta al Comune per fare dei lavori di ristrutturazione. Invece, hanno costruito un altro piano alla Virgin Active di via Ventura, la palestra più grande di Palermo – scrive il quotidiano.

Ieri mattina, è scattato il sequestro dell’intera struttura, che è stata chiusa dalla polizia municipale. Adesso, è «eccessivamente pesante — ha scritto il gip Fabio Pilato — i sottostanti pilastri non sarebbero in grado di reggere in caso di terremoto».





L’ordinanza del giudice delle indagini preliminari parla di una « condotta intenzionalmente volta a favorire la Euroleasing». Per il gip, erano «consapevoli della irregolarità dei lavori e degli abusi in fase di compimento, ma non hanno sospeso i lavori, né preteso quegli oneri di urbanizzazione che sarebbero stati dovuti». Ovvero 58 mila euro, che adesso vengono considerati il ” profitto del reato”.