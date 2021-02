L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle condizioni di Victor Osimhen.

Il calciatore del Napoli, dopo lo spavento nel match contro l’Atalanta, sta bene. Già in tarda mattinata potrebbe essere dimesso e fare ritorno verso Napoli.





Nella giornata di domani dovrebbe ripetere gli esami in via precauzionale. In ogni caso ci vorrà qualche giorno per rivederlo in campo.