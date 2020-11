L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle reazioni dei governatori alle misure del nuovo DPCM:

Attilio Fontana dichiara «È uno schiaffo in faccia alla Lombardia e a tutti i lombardi, un modo di comportarsi che la mia gente non merita».





Anche la Calabria si ribella. In Veneto Zaia spiega: «Abbiamo contestato per iscritto il fatto che i modelli per definire i 21 parametri non tengono conto dei tamponi rapidi. In Veneto ne facciamo oltre 10mila al giorno».