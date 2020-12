L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure restrittive in vista del Natale.

Sarà un Natale a numero chiuso. Rimarrà per tutta Italia il coprifuoco alle 22 e in Sicilia potrà tornare chi risiede qui, chi deve spostarsi per lavoro o chi ha un motivo di necessità.





Al momento è escluso anche l’obbligo di sottoporre a un tampone di verifica chi torna: la soluzione, che era già stata applicata in primavera, diventerebbe di complicata gestione per i tempi di incubazione del virus.