L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure anti-Covid 19 in vista del Natale.

Non ci si potrà muovere dal proprio Comune di residenza il 25 e il 26 dicembre, e neanche il primo gennaio. Nessuna deroga alla mobilità dal 21 dicembre al 7 gennaio. Impossibile raggiungere le seconde case, vietato viaggiare ricongiungersi con i familiari nei luoghi in cui non si è residenti.





Fermo restando il coprifuoco alle 22 — che renderà comunque complessa ogni occasione conviviale serale — nel vertice di Palazzo Chigi si

dibatte attorno ai limiti per i cenoni. Per Speranza, sarebbe meglio raccomandare la presenza a tavola dei soli nuclei conviventi.