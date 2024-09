Repubblica Napoli: “Giovedì la Coppa Italia, arriva il Palermo. Conte la difesa è tornata un bunker, quattro partite su sette senza subire gol”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Napoli” si sofferma sulla Coppa Italia e la gara che il Napoli giocherà contro il Palermo.

“Primo: non prenderle”. Questa massima cara a Enzo Bearzot, che vinse il Mondiale del 1982 con una difesa solida, si riflette anche nella filosofia di Antonio Conte, il quale ha immediatamente messo la difesa al centro del suo progetto di ricostruzione del Napoli. Conte ha identificato i 48 gol subiti nello scorso campionato come una delle principali cause del decimo posto finale, e fin dall’inizio del suo incarico ha lavorato per risolvere questo problema.

I risultati sono già evidenti: nelle prime partite della nuova stagione, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni tra Serie A e Coppa Italia (Modena, Bologna, Cagliari e Juventus), e Alex Meret ha raggiunto una striscia di 251 minuti senza subire gol, interrotta solo dal rigore di Bonny contro il Parma il 31 agosto.

Tuttavia, Meret si è recentemente infortunato all’adduttore sinistro, e dovrà fermarsi per alcune settimane. Nonostante questo, il Napoli può contare su Elia Caprile, considerato in grado di sostituire il collega con successo. La vera garanzia del reparto difensivo, però, è Antonio Conte, noto per aver guidato squadre con le difese meno battute nei suoi ultimi cinque campionati di Serie A, sia con la Juventus che con l’Inter.

Conte ha già iniziato a lavorare sia tatticamente che psicologicamente per migliorare la solidità difensiva del Napoli. Dopo il deludente esordio a Verona, in cui la squadra ha subito tre gol nel secondo tempo, il recupero di Alessandro Buongiorno e il miglioramento di giocatori chiave come Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani hanno contribuito a ritrovare stabilità. Conte ha inizialmente utilizzato la difesa a tre per ridurre gli spazi da coprire, ma con l’acquisto di McTominay e Gilmour, e la ritrovata fiducia nei giocatori, ha potuto riportare il Napoli al modulo 4-3-3.

Giovedì, nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo, sarà Caprile a difendere la porta del Napoli, mentre la solidità difensiva costruita da Conte sarà messa alla prova ancora una volta.