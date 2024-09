Il Mattino: “Napoli, quelli che aspettano. Palermo sarà la grande occasione per Gilmour, Neres e Rafa Marin”

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sulla gara che il Napoli giocherà contro il Palermo.

Giovedì sera, il Napoli affronterà il Palermo al Maradona nei sedicesimi di finale della Coppa Italia, e si prevede un massiccio turnover da parte di Antonio Conte. Con 41mila biglietti già venduti, la gara offrirà l’opportunità a molte “alternative” di mettersi in mostra, giocatori di grande valore che finora hanno avuto meno spazio.

Conte approfitterà della competizione per far rifiatare alcuni titolari e valutare nuove opzioni in vista del campionato. In difesa, si attende l’esordio dal primo minuto di Rafa Marin, giovane centrale spagnolo del Real Madrid, che potrebbe affiancare Juan Jesus. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Mazzocchi e Spinazzola. In mezzo al campo, Billy Gilmour sostituirà Lobotka, con lo scozzese che ha già impressionato nelle recenti apparizioni.

In attacco, si prospetta la prima da titolare per David Neres, autore di tre assist nelle sue precedenti apparizioni da subentrato. Anche Raspadori e Simeone potrebbero partire dall’inizio, cercando di cogliere al meglio questa opportunità.

La partita offrirà quindi una vetrina importante per diversi giocatori in cerca di conferme, con Conte pronto a sperimentare non solo nuovi volti, ma anche variazioni tattiche, senza però sottovalutare la Coppa Italia.