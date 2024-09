La novità. Coppa Italia sulla radio della Lega, ecco chi commenterà Napoli-Palermo

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sulla gara tra Napoli e Palermo con la radiocronaca anche sulla radio della Lega.

La Coppa Italia di questa stagione sarà trasmessa interamente sulla radio-tv ufficiale della Lega Calcio, in partnership con RDS, una novità assoluta. Tutte le partite, incluso il match Napoli-Palermo e la finale del 14 maggio, saranno coperte in esclusiva. Il trofeo Frecciarossa è stato nuovamente realizzato dalla Iaco Group di Avellino. Commentatori tecnici come Massimo Ambrosini, Cristian Brocchi, Roberto Donadoni, Giampaolo Pazzini e Serse Cosmi si alterneranno nelle radiocronache integrali. Oltre a ciò, saranno proposti approfondimenti tecnico-tattici con ospiti prestigiosi. La gara di giovedì al Maradona segnerà l’esordio della coppia radiofonica formata da Simone Bargellini e Cristian Brocchi.