L’edizione odierna di “Repubblica” parla della richiesta di Musumeci.

Alla vigilia della decisione sul passaggio in zona gialla, il presidente della Regione non solo abbandona la prudenza che fino a due giorni prima lo aveva spinto a frenare sul cambio di colore, ma addirittura gioca d’anticipo: «I numeri sono confortanti, chiederemo al governo di poter aprire i ristoranti fino alle 22 a San Valentino». L’obiettivo è finire fuori dalla zona arancione già alla mezzanotte di domani, anticipando di 24 ore le nuove misure in arrivo con l’ordinanza che dovrebbe classificare la Sicilia nella fascia a minor rischio.