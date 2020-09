L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla delicata situazione del Trapani. Mentre a Roma si discute, a Trapani si muore. La squadra è in attesa di poter svolgere il primo allenamento della stagione. Di Donato e Porchia sono amareggiati per la situazione. Nel caso in cui non ci fossero novità entro la giornata di giovedì, anche loro due mollerebbero. Sul fronte è cessione è sfida Pellino-comitato “C’è chi il Trapani lo ama”.