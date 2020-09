L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul piano per riaprire gli stadi a metà ottobre. Dal CTS non è arrivata alcuna autorizzazione. Si attenderanno alcune settimane per osservare la curva dei contagi dopo la riapertura delle scuole. Le speranze del calcio italiano si basano su un documento relativo alle misure di contenimento. La novità più rilevante è che i tifosi per tornare allo stadio dovranno indossare mascherine trasparenti in modo da garantire il riconoscimento facciale da parte delle autorità. L’accesso all’impianto prevede cinque aree di posizionamento per scaglionare gli ingressi. Ogni spettatore dovrà avere uno spazio a disposizione di 2,25 metri quadri, in modo da garantire il metro di distanziamento in ogni direzione.