L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Ivan Marconi, difensore del Palermo: «Ringrazio Beppe per le belle parole – dice Marconi – da lui ho imparato davvero tanto, del resto non poteva essere diversamente avendo a che fare con un giocatore come lui che ha fatto più di cento partite in A. Quella di sapere marcare è in effetti una delle mie qualità ed essere definito il migliore mi fa piacere. Per vincere un campionato lungo come quello di C – dice il difensore centrale in grado di giocare anche a sinistra – servono tantissime caratteristiche: il gruppo coeso è fondamentale, poi ovviamente l’unione d’intenti di società, tifosi, staff e squadra. Si deve creare l’alchimia giusta, ma ci deve essere anche fortuna. Vincere non solo è bravura. E non bisogna avere fretta: sia a Monza che a Cremona dove la vittoria era programmata sono serviti due anni».