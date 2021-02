L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo nella sfida contro l’Avellino.

In seguito alla squalifica di Lucca, toccherà a Saraniti occupare il ruolo di prima punta. Non è stato facile per il palermitano partire dalla panchina o rimanere fuori per tutta la partita.





Per molti, i suoi post social erano indirizzati all’allenatore, ma Boscaglia non ha cambiato il metro di valutazione sul suo impiego. Dopo la fine del mercato, il palermitano ha anche pubblicato una foto su Instagram, che lo ritraeva in un’esultanza con la maglia rosanero.