L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui funerali di Candida e Leon.

«Mi aspetto le risposte che nessuno mi ha ancora dato, me lo devono per mia moglie e per mio figlio» spiega il marito Dani. Ai quattro periti incaricati dalla Procura (Stefania Zerbo, Antonio Luciano, Emiliano Maresi e Corinne La Spina) servirà diverso tempo per accertare le cause della duplice scomparsa. Secondo i primi riscontri, l’utero della donna era integro.





I funerali sono previsti per la giornata di domani nella chiesa di Sant’Ernesto in via Campolo.