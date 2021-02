L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione societaria dell’Inter.

Il club nerazzurro è finito sotto osservazione della Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche. Il gruppo Suning sostiene di essere in grado di onorare gli impegni finanziari fino a giugno. Gli Zhang continuano a lavorare per la cessione di quote di capitale.





In pista ci sono anche gli svedesi di Eqt, che a milano hanno una sede, gli americani di Ares, quelli di Fortress e i dhabensi di Mubadala.