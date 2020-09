L’edizione odierna di “Repubblica” parla dello sciopero dei calciatori in serie C. È muro contro muro – scrive il quotidiano -. Lo sciopero dei calciatori per la prima giornata del campionato di serie C al momento resta confermato.

Ci sono squadre, che già oggi si metteranno in viaggio per raggiungere le sedi di partita, e molte lo faranno mandando i giovani della Berretti. Il Palermo, nello specifico lo dovrebbe fare domani in vista della partita di domenica alle 15 sul campo del Teramo, ma in viale del Fante si vorrebbe evitare di fare un viaggio a vuoto, soprattutto in considerazione dell’attuale situazione sanitaria. La società rosanero, come tutte le altre dei tre giorni del campionato di serie C, non può fare altro che aspettare indicazioni dalla Lega, o dalla Federcalcio, per cambiare la marcia di avvicinamento alle partite in programma – conclude il quotidiano -.