L’edizione odierna di “Repubblica” parla del caos che si fa sempre più grande in casa Trapani.

Da mesi – scrive il quotidiano – c’erano tutti gli indizi per capire come qualcosa non stesse andando per il verso giusto: bastava non foderarsi gli occhi, non girare il viso dall’altro lato. Va bene il Covid, va bene la proverbiale apatia del trapanesi, va bene anche l’essere abituati a subire e non reagire. Ma è stato tutto troppo. Ieri, al di là del solito balletto del ” si allenano, non si allenano”, è stato un fiorire di comunicati stampa. Sindaco, Assostampa, Associazione Calciatori, i dipendenti del Trapani: ognuno sentiva il bisogno di parlare e spiegare, con l’istanza di fallimento degli stessi dipendenti ormai depositata. In chiusura di giornata, poi, la conferenza on line del nuovo socio Gianluca Pellino. «La responsabilità del fatto che non ci si sia allenati è della società. Domenica scenderemo in campo con gli otto o nove giocatori che abbiamo a disposizione e con qualcuno che arriverà nei prossimi giorni ». Tamponi permettendo, naturalmente – conclude il quotidiano -.