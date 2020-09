L’ex tecnico del Palermo, Delio Rossi, ha parlato attraverso le colonne de “Il Corriere dello Sport”. Ecco le sue parole a proposito della favorita per la promozione in serie A:

«Sia chiaro che il campionato o lo vinci da subito, come il Benevento, oppure devi soffrire fino alla fine. Comunque, le tre retrocesse di sicuro: Brescia, Lecce e Spal hanno una rosa da A. Anche Empoli e Frosinone sono candidate d’ufficio, così come Monza, Venezia e Cremonese potranno recitare un ruolo importante, con Pescara, Salernitana e il solito Cittadella in agguato. Ma, siccome in B ci sono sempre le sorprese, se devo indicarne una, penso alla Reggina, ormai ultimamente il doppio salto non è più un caso eccezionale».