L’edizione odierna di “Repubblica” ricorda l’anniversario del gol di Schillaci a Italia ’90. Un anno prima giocava in serie B a Messina – scrive il quotidiano -, essere convocato per i mondiali che si giocano in Italia è già un sogno che si avvera. È il 75esimo, il risultato è sullo 0 a 0, passano tre minuti: Vialli mette in mezzo una palla da destra, totò salta più in alto di tutti e di testa batte Lindenberger. Lui con la maglia numero 19, come via della Sfera 19, la strada di Palermo dove Schillaci è nato il 1 dicembre del 1964 prima di trasferirsi in via Luigi Barba al Cep. L’entusiasmo che emerge all’Olimpico dopo il gol raggiunge ogni angolo del pianeta. Quell’estate Schillaci torna a Palermo alla fine dei mondiali che lo hanno consacrato eroe del calcio nazionale.