L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla stretta di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo: stop alla vendita di alcolici dopo le 21 da parte di tutti gli esercizi commerciali compresi i supermercati notturni e i distributori automatici e niente concerti di piazza per la notte di Capodanno, né altre manifestazioni che prevedano maxi assembramenti come le Fiera dei morti e la Fiera di Natale.

«Siamo di fronte ad un bivio – dice Orlando – Possiamo fare limitazioni parziali soprattutto per tutte le attività non indispensabili e così evitare un lockdown molto più rigido. Oppure fare finta che non ci sia un grave aumento dei casi che sta mettendo in affanno il sistema sanitario e quindi aspettare che sia inevitabile il ricorso al lockdown totale.





«Non si possono consentire assembramenti con oltre mille persone, organizzare il concerto di fine anno come si è sempre fatto, con l’emergenza sanitaria in corso, sarebbe impossibile. Del resto lo stato di emergenza per il Covid è stato prorogato fino al 31 gennaio», dice l’assessore comunale alle Culture Mario Zito.