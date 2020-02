L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della situazione legata al Trapani. Cosa accadrà ai granata, dal punto di vista societario, non è ancora certo. Il mancato pagamento della seconda rata consecutiva da parte di Alivision autorizza il precedente proprietario, la FM Service di Maurizio De Simone, a chiedere al giudice di tornare alla guida del club. Una procedura che lo stesso De Simone avrebbe avviato d’urgenza e potrebbe condurre in tempi relativamente brevi ad un pronunciamento del Tribunale di Milano. Giova ricordare che Fabio Petroni ha chiesto a De Simone una soluzione “bonaria”. Se non arriverà il compromesso, il parere del giudice potrebbe essere decisivo per il futuro granata.