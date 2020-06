L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura fra le Regioni. In Sicilia, i turisti saranno tracciati tramite un’app facoltativa e con l’obbligo di registrarsi al portale siciliacoronavirus.it e di compilare in albergo un modulo con i dati personali che il titolare della struttura dovrà conservare per 14 giorni. Nessuna quarantena per chi arriverà sull’isola. Riprendono i collegamenti aerei e marittimi. Confermata la chiusura domenicale di alimentari e negozi. Da lunedì riaprono teatri, cinema e discoteche.