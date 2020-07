L’edizione odierna di “Repubblica” parla di guerra tra Atenei del nord e del sud. L’Ars ha votato in primavera: 4 milioni di euro per concedere un contributo fino a 1.200 euro agli studenti che, dopo essersi iscritti in un ateneo nel resto del Paese, tornano in Sicilia per proseguire e che, adesso che le immatricolazioni stanno per ricominciare, fanno andare su tutte le furie la Conferenza dei rettori. «È concorrenza sleale», tuonano a microfoni spenti i magnifici del centro- nord.