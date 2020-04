L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli esclusi dal bonus di 600 euro. Gli stagionali che non rientrano nelle categorie indicate dal decreto, sono quasi 400 mila tra turismo e terme secondo l’Anls, un’associazione di settore. È l’esercito degli esclusi dal bonus di 600 euro, che si aggiungono ai lavoratori esclusi per categoria, come i lavoratori domestici. «Sono un lavoratore autonomo, geologo, iscritto alla cassa di previdenza dell’Ente Epap dal 1996 — scrive Antonino Amato — . Sono in possesso dei requisiti di reddito per il bonus dei 600 euro, ma non posso ottenerlo perché dal 22 gennaio ho un incarico a tempo determinato di professore presso una scuola secondaria per due ore settimanali e uno stipendio di 180 euro».