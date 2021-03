L’edizione odierna di Repubblica riporta le dichiarazioni di Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia e attento osservatore della pandemia.

Queste alcune sue parole: «Chiudiamo per l’ultima volta per un mese o due e utilizziamo questa chiusura per vaccinarci tutti. Chiuderei tutto adesso a patto di dare una spinta enorme alle vaccinazioni. Si possono fare due tipi di lockdown. Lo si può usare come sistema preventivo per evitare una nuova ondata. Oppure lo si può varare solo quando si è costretti, perché l’ondata è già arrivata e bisogna far scendere la curva. Per un lockdown preventivo siamo già in ritardo. Ma sappiamo che se lo adotteremo quando i numeri dei contagi ci obbligheranno, allora saremo costretti a farlo durare molto più a lungo.





Parto dalla considerazione che la campagna vaccinale sta accelerando: poche settimane fa avevamo 60mila vaccinazioni al giorno, adesso se ne fanno 146mila e ogni giorno aumentano. Inoltre, schierando i medici di base e gli specializzandi si potrebbe arrivare a somministrare 3-400 mila dosi al giorno: 3 milioni di italiani in 10 giorni. In venti giorni il 10% della popolazione sarebbe parzialmente coperta dal vaccino, che andrebbe a sommarsi all’8% attuale. E allora se l’obiettivo è uscire il prima possibile dalla pandemia, si potrebbe combinare un lockdown rigoroso con una campagna vaccinale massiccia.

Le persone sono stufe e vogliono uscirne. Sono sicuro che se si dicesse loro con chiarezza “vi chiudiamo per l’ultima volta e durante questo periodo vi vacciniamo in maniera massiccia”, gli italiani accetterebbero, piuttosto che vivere in balia di decisioni diverse da una settimana all’altra, che non lasciano certezza né alle attività economiche né alle persone comuni.

Vedo due ostacoli. Il primo è il danno economico provocato comunque da una eventuale chiusura di questo tipo. La seconda è che le dosi vaccinali in questo momento non sono ancora usate con efficienza né fornite con regolarità. Se chiudo in casa le persone rendo la vita difficile a qualunque virus. Ce lo ha confermato l’Inghilterra, dove il lockdown ha fatto decrescere la curva delle infezioni, pur con la variante in circolazione, ben prima che si vedessero i primi effetti della campagna vaccinale. A questo effetto si somma poi quello dei vaccini: ormai sappiamo che già la prima dose abbatte la circolazione virale. Insomma, il lockdown è pesante, ma un conto è imporlo per abbassare la curva, tutt’altra cosa è adottato per vaccinare tutti e farci uscire da questa situazione».