L’edizione odierna di Repubblica si occupa dell’emergenza coronavirus in Italia.

Se dai grafici e dalle curve dovessero ricavare che è troppo rischioso attendere il meccanismo automatico delle chiusure regionali, l’esecutivo si troverà a scegliere tra cinque scenari: una zona rossa nazionale di tre o quattro settimane, una zona arancione rafforzata nazionale della stessa durata, una zona rossa solo nel week end, una zona arancione sempre soltanto nel fine settimana, un coprifuoco anticipato alle 19 o alle 20 sull’intero territorio del Paese.

Il Comitato ricorda che non è sufficiente chiudere le scuole quando nei territori si è in presenza di 250 casi ogni 100 mila abitanti (ieri è toccato a quelle superiori della Liguria, per una settimana). Meglio sarebbe, insistono, affiancare al blocco dell’istruzione altre serrate dei servizi, ad esempio dei centri commerciali. Di fatto, una sorta di zona rossa.





L’incremento dei contagi, d’altra parte, non è certo rassicurante. La settimana scorsa aveva segnato una crescita del 33%, quella che si appresta a concludersi registrerà un dato lievemente migliore, frutto dei primi lockdown locali: +25% circa. Non il raddoppio secco che si registrò nell’autunno scorso, ma comunque un incremento difficile da sostenere, se si considera che le terapie intensive partono già da un dato di occupazione di malati Covid alto: in media il 28% del totale, con alcune Regioni già ben oltre la soglia. Il limite critico è il 30%, dunque a un passo.