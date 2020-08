L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. La riapertura delle scuole ha scatenato la rivolta dei sindacati e preoccupato gli scienziati. Dal documento “Elementi di preparazione e risposta a Covid-19 nella stagione autunno- inverno”, da poco inserito in una circolare, traspare il disagio del non sapere che effetto avrà l’avvio dell’anno scolastico. «Non è nota la reale trasmissibilità del virus in questo contesto — è scritto nel documento del ministero — anche se cominciano ad essere disponibili evidenze scientifiche di “outbreak” (cioè epidemie, ndr) in ambienti scolastici». Non solo. «Non è nemmeno noto l’impatto che potranno avere le misure di riorganizzazione scolastica che si stanno mettendo in campo in questi giorni. Più in generale, non è noto quanto i bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano il virus rispetto agli adulti, anche se la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale di trasmissione non è statisticamente differente».