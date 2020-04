L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla fase 2. Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, ha attuato un piano che prevede l’approvazione di un nuovo dpcm entro lunedì, poi il via alle attività entro il 22 aprile. Ma esistono due scogli: le resistenze dei sindacati, condivise dal Pd e dal ministro della Salute Speranza, e il tempo necessario per la stesura delle linee per la riapertura. Carlo Bonomi, nuovo presidente di Confindustria, spinge per riaprire tutto, insieme ai governatori Fontana e Zaia.