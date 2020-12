L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea di Ursula von der Leyen titolare di Salute, Sicurezza e Migranti:

«Il vaccino sarà il regalo di Natale per tutti i cittadini del nostro continente. Il V-Day europeo sarà il giorno in cui gli scatoloni di vaccini usciranno dalle fabbriche in Belgio e partiranno verso tutti gli stati membri. Il vaccino sarà il regalo di Natale per gli europei in quanto potremo iniziare le vaccinazioni prima di fine anno. Il giorno esatto nei singoli Paesi dipenderà però dai piani nazionali: qualcuno partirà il 26 dicembre, qualcuno il 28 o il 30 e così via».





«Io a ottobre ho avuto il Covid e il primo giorno in cui sono tornato al lavoro in Commissione ho detto, se qualcuno non crede al virus, di mandarmelo, così gli spiego cosa vuol dire combattere duramente contro questa malattia in un letto d’ospedale. Non parlo come politico, ma come uomo che ha lottato contro il Covid e sa quanto sia importante la vaccinazione».