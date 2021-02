L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul nuovo Dpcm che sarà in vigore fino al 6 aprile.

In zona rossa niente visite ad amici e parenti. Le seconde case si potranno raggiungere se non interverranno decisioni più restrittive dei governatori. Palestre e piscine rimangono chiuse. Il blocco degli spostamenti tra regioni è previsto fino al 27 marzo.





Le Regioni sperano di strappare l’ok alla riapertura dei ristoranti fino alle 22, in zona gialla. In zona arancione e rossa solo domicilio o asporto. Non cambia nulla per gli esercizi commerciali aperti ovunque tranne che in zona rossa. Ancora chiusi nei weekend i centri commerciali.