L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure anti-Covid 19.

Non sarà una Pasqua da liberi tutti. Il nuovo Dpcm sarà in vigore fino al 6 aprile, festività incluse. Unico spiraglio la prospettiva, in zona gialla, di un’apertura dal 27 marzo di cinema e teatri, con nuovi protocolli, e di mostre e musei anche nei weekend.





Nei primi tre giorni di questa settimana in Italia i nuovi positivi sono stati quasi 10mila in più rispetto a quelli della precedente. I numeri sono in crescita, probabilmente a causa delle varianti.