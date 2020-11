L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle “regole” del Natale.

Si potrebbe dire addio al coprifuoco, ma resterà la “forte raccomandazione” di non ricevere ospiti in casa. «Non ci si potrà spostare tra regioni con diversi livelli di gravità». Significa, in altre parole, che tanti lavoratori non potranno tornare nelle città e nei paesi d’origine per celebrare la ricorrenza con i familiari.







Per la tradizionale tombola potranno esserci soltanto sei persone al tavolo (il numero massimo «fortemente raccomandato» dal governo).