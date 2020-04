L’edizione odierna di “Repubblica” parla della “Fase 2” che partirà dal 4 maggio in Italia. Le indicazioni che giungono dalla task-force guidata da Vittorio Colao – scrive il quotidiano – sono quelle di far ripartire le attività manufatturiere, il commercio all’ingrosso e le costruzioni.cIl premier Conte, ieri in Senato, ha ribadito che «l’utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale permarrà fino a quando non saranno disponibili una terapia o un vaccino». Sarà consentita la pratica di

sport? Sì, ma nelle prime settimane solo a livello individuale. Salterà il vincolo di correre solo vicino alle proprie abitazioni. Si potranno raggiungere le seconde case e saranno riaperti i parchi. Ci sarà ancora il divieto di trasferimento da una regione all’altra ed è allo studio una “raccomandazione” per gli over 65, a cui verrà consigliato di non uscire ancora per qualche settimana.