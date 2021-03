L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure di sostegno per le famiglie più povere.

La strategia del neoministro del Lavoro Orlando è sostenere chi non ce la fa nell’immediata. Nel decreto Sostegni arriverà un miliardo in più per il Reddito di Cittadinanza, in aggiunta ad altre tre mensilità (marzo, aprile e maggio) tra 400 e 800 euro per il Reddito di Emergenza.





Il Reddito di Cittadinanza sarà sospeso, senza decadere, a quanti troveranno un lavoro retribuito sopra la soglia incassata sin lì, per poi riprendere in automatico dopo il termine del contratto.